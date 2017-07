Perdono di Assisi: le celebrazioni nella diocesi di Città di Castello

Nella chiesa di san Francesco a Città di Castello e in quelle dei conventi dei Frati Minori agli Zoccolanti e dei Cappuccini a Belvedere sarà possibile lucrare, mercoledì 2 agosto, l’indulgenza plenaria, in occasione della giornata del Perdono di Assisi. Lo comunica la diocesi umbra con una nota. A san Francesco la Messa sarà celebrata alle 8.30 e alle 18, mentre i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. A presiedere la Messa delle 18 sarà il vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian. Nell’eremo di Buonriposo, che si trova poco sopra la frazione di Nuvole, come ogni anno, il 6 agosto, prima domenica del mese, si celebrerà una messa in occasione della festa del Perdono d’Assisi. Come da tradizione, l’eremo sarà meta di una via crucis sulle orme di san Francesco. La partenza è prevista alle 8,30 dalla ex scuola della Montesca. Dopo l’arrivo, sono in programma le confessioni, prima della Messa che sarà celebrata alle 10,30.