Paolo Dall’Oglio: WebDoc di Tv2000, “Abuna Paolo. 4 anni senza padre Dall’Oglio”

“Abuna Paolo. 4 anni senza padre Dall’Oglio” è il titolo del WebDoc di Tv2000 dedicato al gesuita italiano rapito il 29 luglio 2013 a Raqqa, in Siria. Il WebDoc, on line su www.tv2000webdoc.it, racconta gli ultimi 4 anni senza padre Paolo attraverso gli approfondimenti trasmessi nei programmi di rete e nei servizi giornalistici andati in onda nel Tg2000 e su inBlu Radio. Lo speciale è un percorso multimediale fatto di testi, video, audio e foto che ripercorre la storia del sequestro, gli appelli della famiglia e di Papa Francesco per la sua liberazione, la testimonianza di padre Dall’Oglio nell’intervista di Maurizio Di Schino del 2012, il racconto di chi lo ha conosciuto, l’intervista a padre Jacques Murad della comunità fondata da Paolo Dall’Oglio e al card. Mario Zenari.