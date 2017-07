Fuci: don Antonio Mastantuono nuovo assistente ecclesiastico nazionale

Nominato il nuovo assistente ecclesiastico nazionale ad interim della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci). È don Antonio Mastantuono, indicato dall’assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica, mons. Gualtiero Sigismondi. Il sacerdote nato a Larino, in provincia di Campobasso, è già stato assistente nazionale ecclesiastico del Movimento lavoratori dell’Azione Cattolica, tra il 2005 e il 2008, e del Movimento per l’impegno educativo, tra il 2005 e il 2014. Inoltre, dal 2016 don Mastantuono ricopre il ruolo di vice assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica. Con una nota la presidenza nazionale della Fuci esprime parole di apprezzamento per la scelta e accoglie “con grande gioia la nomina di un nuovo assistente ecclesiastico, punto di riferimento pastorale indispensabile in questo percorso di crescita, che vivono i giovani universitari cattolici italiani”. Per questo motivo a don Mastantuono “va il nostro più sincero ringraziamento – si legge nella nota – per la disponibilità offerta a tutta la Federazione nell’accogliere questo incarico e l’augurio di un buon servizio a fianco degli universitari cattolici italiani”. Infine, un ringraziamento “per la passione e l’impegno che ha dedicato alla Fuci nei suoi sei anni di servizio” anche a padre Michele Pischedda, già assistente ecclesiastico nazionale. “Gli auguriamo che questa esperienza possa continuare a dare sempre frutto nel suo ministero”.