Estate: l’Idi lancia l’iniziativa “Sms-Se mi scotto”

Una linea diretta per chi espone la propria pelle per molte ore al sole in vacanza o per lavoro. L’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) lancia un nuovo servizio. Si chiama “Sms-Se mi scotto” e da lunedì prossimo, fino alla fine di settembre, sarà sufficiente inviare un messaggio al numero 377.7731596 per ottenere assistenza da un team di medici dell’Idi, che potrà fornire consigli utili e indicazioni rispondendo sempre con un sms.

Da oggi al via anche “Sos-pelle”, la campagna di informazione per chi è in spiaggia. Esperti dell’Istituto saranno in alcuni stabilimenti balneari del litorale di Roma e del Lazio per fornire informazioni ai bagnanti su come difendere la propria pelle dal sole e su come esporla in modo naturale e sano, distribuendo materiale informativo, consigli pratici e nozioni scientifiche, in collaborazione con Idi Farmaceutici. Sono stati installati punti informativi e gazebo per consentire la possibilità di dialogare con medici ed esperti dell’Istituto Dermopatico.

Al servizio di “Sms-Se Mi Scotto” e ai weekend “Sos-pelle”, l’Idi affianca una campagna legata alle visite dirette. Dal primo agosto, e per tutto il mese di settembre, sarà possibile usufruire di una speciale promozione per visite private a costi scontati, presso le sedi di Roma e di Capranica che nel 2006 hanno registrato circa 140mila accettazioni per servizi legati alla dermatologia, di cui 20 mila bambini e oltre 70mila donne.