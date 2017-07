Diocesi: Taranto, stasera si conclude l’evangelizzazione sulle spiagge che ha coinvolto 150 giovani

Si concluderà questa sera la seconda edizione dell’evangelizzazione in spiaggia promossa dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Taranto. Ogni giorno una zona diversa del lungo litorale ionico è stata coinvolta con canti, giochi, lodi mattutine durante la giornata e veglie serali di preghiera. Un’organizzazione minuziosa che ha coinvolto 150 ragazzi provenienti da tutto il tarantino, volenterosi e convinti ma con alle spalle un anno di incontri formativi ad hoc. “Siamo molto contenti di come è andata – spiega don Francesco Maràno, a capo della pastorale giovanile locale – e soprattutto felici dei tanti ragazzi lontani che si sono avvicinati. Quello che alcuni mi hanno detto che più li ha colpiti è stato il coraggio dei loro coetanei di buttarsi, di mettersi in gioco per raccontare sotto gli ombrelloni la loro esperienza di incontro con Cristo, senza temere il giudizio della gente o qualche battuta di scherno”. “È stato poi un momento di festa per tutta la diocesi – aggiunge – a partire dalla vicaria di Pulsano, con i sacerdoti che si sono occupati di provvedere al pranzo per i 150 giovani della missione, ad arrivare ai preti di altre vicarie, non sempre vicine a quella in cui ci siamo trovati in quel giorno, che sono venuti a trovarci spontaneamente e hanno confessato o si sono prestati per dare una mano in base alle necessità”. “Un grande momento di crescita per tutta la comunità ionica”, conclude, che verrà sancito solennemente stasera con un incontro di preghiera presieduto dall’arcivescovo Filippo Santoro. La veglia, con inizio alle 20.30, si svolgerà presso il piazzale del centro commerciale Santomaj, a Gandoli,