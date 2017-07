Diocesi: mons. Cetoloni (Grosseto), “grande risposta di carità” alla raccolta di alimenti

“Sono davvero felice della risposta crescente che, anno dopo anno, sta qualificando questo gesto di carità verso coloro che, sul nostro territorio, hanno bisogno di non essere lasciati soli”. Lo ha detto il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, commentando la “raccolta di San Lorenzo”, iniziativa di solidarietà organizzata in occasione della festa del patrono. Oggi la prima delle due giornate della raccolta Caritas di alimenti in quattro punti Coop, fra Grosseto e Castiglione della Pescaia, da donare ai più poveri. Alle 13 erano già state riempite 146 scatole e raccolti circa 1.500 chili di prodotti alimentari a lunga conservazione. Il vescovo ha visitato i supermercati per ringraziare i volontari e per donare ai responsabili dei punti vendita la medaglia di san Lorenzo. “È ammirevole l’impegno che tanti stanno mettendo, in questi giorni caldi e in cui si è portati alla spensieratezza, per far sì che la raccolta cresca e aiuti tutti a crescere interiormente – ha commentato -. Credo che questo gesto, unito alle celebrazioni liturgiche e ai momenti di aggregazione, arricchisca di significato le feste che facciamo attorno alla figura del nostro patrono Lorenzo, un santo giovane e attualissimo, che ci aiuta a guardare la realtà con occhi di rinnovata premura”. Sabato 5 agosto si replica: la raccolta si svolgerà in altri sei supermercati del capoluogo maremmano.