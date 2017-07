Diocesi: Ischia, il 21 settembre inizia la visita pastorale del vescovo Lagnese

Mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia

Il 21 settembre, in apertura dell’anno pastorale, prenderà il via ad Ischia la visita pastorale del vescovo Pietro Lagnese, di cui è già iniziata la fase preparatoria. Il presule ne aveva dato l’annuncio il Mercoledì santo durante la Messa crismale e con decreto dello scorso 3 giugno l’ha indetta. La visita avrà inizio il 21 settembre con la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale e si concluderà presumibilmente sabato 21 settembre 2019. “Con la visita pastorale – si legge su Kaire, settimanale di informazione della diocesi – il nostro vescovo potrà conoscere più a fondo e amare maggiormente questa Chiesa di Ischia, per meglio servirla mediante l’annuncio del Vangelo, la santificazione e la testimonianza della carità”. L’8 luglio, festa della dedicazione della cattedrale, mons. Lagnese ha istituito una specifica commissione diocesana che opererà fino al completamento della visita stessa. Tra i compiti affidati dal vescovo alla commissione, redigere e pubblicare il questionario, le indicazioni ed eventuali altri sussidi ad uso delle comunità; predisporre e coordinare in collaborazione con i parroci e i consigli pastorali parrocchiali un itinerario di formazione che prepari e accompagni la visita nelle comunità parrocchiali; stilarne il calendario; comunicarne alle comunità interessate con sufficiente anticipo l’inizio; redigere i verbali e raccogliere l’eventuale materiale prodotto durante la visita.