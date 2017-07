Consiglio d’Europa: in estate iniziative di formazione per i giovani a Cracovia, Braga e Budapest

(Strasburgo) “Guarda e non dimenticare: i giovani europei commemorano il genocidio dei Rom” è il titolo di un “evento di educazione e commemorazione” che si apre oggi a Cracovia per iniziativa della Rete internazionale dei giovani Rom “ternYpe” e il sostegno del Servizio per la gioventù del Consiglio d’Europa. Per i cinque giorni dell’evento sono attesi circa 200 giovani Rom e non, che lavoreranno sui temi della sensibilizzazione dei giovani europei, della società civile e dei politici all’“anti-ziganismo in un’Europa che affronta la sfida della crescita del razzismo, del discorso d’odio e dell’estremismo”, spiega una nota del Consiglio. Sempre sotto l’egida del Consiglio sarà l’università d’estate per “giovani rifugiati che sono attori dell’integrazione sociale e del dialogo interculturale” (27 agosto – 3 settembre a Braga, Portogallo). Gli approfondimenti ruoteranno attorno ai temi dell’educazione ai diritti umani, dell’uguaglianza tra uomini e donne, della leadership e dello spirito d’impresa. L’idea di fondo è quella dell’“empowerment e della partecipazione” dei giovani rifugiati e l’obiettivo è di “sviluppare le capacità” dei 50 giovani rifugiati selezionati per l’iniziativa e renderli “attori e agenti di cambiamento nelle loro comunità” nel senso della “partecipazione giovanile, cittadinanza democratica, e dialogo interculturale”. Sempre il Consiglio sostiene “l’università europea consacrata alle politiche giovanili” (29-31 agosto a Budapest) per 40 rappresentanti dei ministeri responsabili della gioventù di diversi Paesi.