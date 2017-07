Colombia: assassinato in parrocchia un giovane sacerdote

La Chiesa colombiana, in una nota, esprime “dolore e condanna” per l’uccisione di padre Diomer Eliver Chavarría Pérez, giovane sacerdote trentunenne, assassinato nella parrocchia Raudal, a Puerto Valdivia, nella diocesi di Santa Rosa de Osos (dipartimento di Antioquia) nella notte tra il 27 e il 28 luglio. Il sacerdote, ordinato nel 2012, “è stato sacrificato nell’esercizio della sua missione”, come scrive in un comunicato il vescovo di Santa Rosa de Osos, mons. Jorge Alberto Ossa Soto. Le cause dell’atto delittuoso (il secondo dell’anno contro un sacerdote) sono ancora in via di accertamento. La notizia dell’uccisione di padre Chavarría è stata diffusa con molte ore di ritardo, anche perché non è stato facile per le forze dell’ordine accedere in sicurezza alla zona del delitto, poco sicura e spesso frequentata dalla guerriglia dell’Eln e da bande criminali. Mons. Ossa, nel breve comunicato, prega “per la conversione dei suoi assassini” e condanna fermamente “ogni forma di violenza che attenti alla vita e alla dignità delle persone”.