Charlie Gard: messaggi sui social, “ha toccato i cuori del mondo. La sua eredità: ogni vita e preziosa e per ogni vita vale la pena combattere”

Scuote la rete la notizia della morte del piccolo Charlie Gard. C’è commozione e cordoglio ad accompagnare il piccolo bimbo inglese che nella sua breve esistenza ha innescato un movimento su scala mondiale che ha seguito la sua vicenda, che lo ha sostenuto e accompagnato. “Tutti abbiamo amato Charlie. Abbiamo mostrato al mondo questo amore, e il mondo ha combattuto per lui e ora il mondo piange per lui. Questo è il potere dell’amore”, si legge sul profilo twitter @savecharlieG, salviamo Charlie, che nella serata di ieri è stato rinominato “R.I.P. little fighter”, riposa in pace piccolo combattente. “Ciao Charlie. Così tante persone ti hanno voluto bene, senza nemmeno conoscerti. Non ci dimenticheremo mai di te. Hai combattuto molto strenuamente. Ora è tempo di riposare”, è un altro messaggio. O ancora “Riposa in pace bel Charlie, tu piccolo soldato. Hai toccato il cuore di milioni di persone”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai genitori, molti i commenti rabbiosi, tante anche le preghiere per affidare Charlie al Padre. “Ora, beato, conosci il mistero”. “Questa sera le mie preghiere vanno a te piccolino. I tuoi genitori mi hanno insegnato qualcosa, proprio come te”. “Charlie ha toccato i cuori del mondo. La sua eredità: che ogni vita e preziosa e per ogni vita vale la pena combattere. Riposa in pace, piccolo”. “A volte sono i piedi più piccoli che lasciano dietro le impronte più grandi”.