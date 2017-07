Acli Latina: aumentati i turisti nelle isole pontine

“Aumentano i turisti nelle isole pontine”. Lo annunciano le Acli provinciali di Latina, secondo cui gli operatori portuali hanno registrato un incremento dei visitatori nel primo semestre 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016, del 17,32%: “I passeggeri verso le isole pontine sono stati 170mila rispetto ai 144mila dell’anno precedente”. Un dato positivo, secondo il presidente Maurizio Scarsella. “Un buon dato che evidenzia una potenzialità da sfruttare – commenta –. Ora occorre riflettere per creare ricadute positive anche sulle comunità che ospitano i porti d’imbarco. La capacità dei vettori, della Regione e dei Comuni isolani dovrebbe essere accolta dai Comuni costieri”. Le Acli lanciano quindi una proposta alle amministrazioni comunali: convenzionare le strutture di ospitalità sulla costa proponendo sconti per chi acquista i biglietti per dirigersi sulle isole. “La maggior parte dei trentamila viaggiatori in più sono sicuramente turisti. Ma siamo sicuri che abbiano visitato le città costiere che pure offrono molto?”, chiedono agli enti locali i vertici delle Acli, che si dicono “pronti a sostenere una strategia di rete condivisa per potenziare l’offerta turistica dei comprensori portuali”.