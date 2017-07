Vaccini: Villani (Sip), “bene approvazione legge. Vedremo se i non obbligatori raggiungeranno coperture di quelli obbligatori”

Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Alberto Villani esprime apprezzamento per la legge sull’obbligo vaccinale ai fini dell’iscrizione a scuola approvata oggi dalla Camera dei deputati. “È importante sottolineare – afferma – che accanto alle 10 vaccinazioni obbligatorie per legge esistono quelle non obbligatorie, ma offerte in maniera gratuita e attiva dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 come ad esempio il meningococco (B e C), lo pneumococco, il rotavirus e l’Hpv. Vedremo, alla prova dei fatti, se le vaccinazioni non obbligatorie riusciranno a raggiungere indici di copertura analoghi a quelli per i quali è stato previsto l’obbligo per l’iscrizione a scuola”. Quanto alla vaccinazione contro il morbillo, la cui obbligatorietà è al centro di molte contestazioni, il presidente della Sip, anche nella sua qualità di primario di Malattie infettive dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ricorda che dall’inizio dell’anno i 72 casi di ricovero (1 decesso accertato, 3 encefaliti, 12 bambini con insufficienza respiratoria) insieme agli accessi al Dea dell’Ospedale, hanno comportato una spesa di oltre 500mila euro. “Sarebbe stato più appropriato – conclude Villani – utilizzare quei posti letto per i bambini colpiti da malattie non prevenibili con le vaccinazioni”.