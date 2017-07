Vacanze: Coldiretti/Ixè, “prenotazioni online per il 49% degli italiani, massimo storico”. Sale a 803 euro la spesa media per persona (+16% sul 2016)

“Quasi la metà degli italiani in vacanza (49%) ha scelto la prenotazione online, che ha raggiunto il massimo storico di sempre”. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che evidenzia il profondo cambiamento nelle abitudini degli italiani. “Sulla base delle indicazioni della rete – si legge in una nota – sono più facilmente disponibili a cambiare mete e programmi”. Secondo l’indagine, “il 30% dei vacanzieri prenota da solo sui siti web delle strutture recettive, mentre il 19% usufruisce dei siti specializzati e il 17% preferisce non prenotare”. “Tra i tradizionalisti – prosegue Coldiretti – il 17% contatta telefonicamente le strutture e appena il 16% si rivolge a tour operator o agenzie”. Altri dati riguardano la spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive che “sale a 803 euro per persona, con un aumento del 16% rispetto allo scorso anno. Quasi 2 italiani su 3 (63%) ritengono rilevante la spesa per pranzi, cene e acquisti prodotti tipici”. “Un terzo degli italiani (33%) – sottolinea Coldiretti – resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 38% tra i 500 e i 1.000 euro, il 15 % tra i 1.000 e i 2mila euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite”. Dall’indagine emerge anche che “si risparmia sull’alloggio piuttosto che sulla spesa per il cibo con il 79% dei vacanzieri che preferisce assaggiare quello locale, mentre solo il 19% ricerca i sapori di casa ed il resto si affida alla cucina internazionale”.