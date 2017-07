Turismo: Cei-Conferenza Regioni e Province di Trento e Bolzano, un tavolo di lavoro per favorire lo sviluppo del turismo religioso

Promuovere azioni condivise di conoscenza e godimento, favorire lo sviluppo del turismo religioso a livello italiano e internazionale, stimolare l’incremento e la valorizzazione dell’offerta turistica italiana all’estero, incrementare la formazione di attori pubblici e privati operanti nel settore del turismo e della cultura. Sono gli obiettivi programmatici del protocollo d’intesa firmato dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la costituzione di un tavolo nazionale composto da membri delegati delle parti. Il tavolo si riunirà periodicamente, almeno tre volte all’anno, e potrà articolarsi in sottogruppi specializzati. In sede locale, si prevede di costituire un tavolo regionale. Il lavoro dei tavoli avrà durata quinquennale e sarà a titolo gratuito. Alle riunioni potranno essere invitati rappresentanti di altri enti pubblici e privati, italiani ed esteri.