Tratta: le organizzazioni d’ispirazione religiosa, “affrontare insieme questo crimine contro l’umanità”

Nel mondo sono decine di milioni le vittime di tratta ma le condanne contro i trafficanti sono meno di 10.000. Il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale generano 150 miliardi di dollari di entrate ogni anno. “La tratta delle persone è un crimine contro l’umanità, una ferita aperta nel nostro mondo che deve essere guarita e affrontata efficacemente insieme”. Lo affermano, in vista della Giornata mondiale contro la tratta di persone che ricorre il 30 luglio, una rete di organizzazioni di ispirazione religiosa di tutto il mondo, lanciando un appello e una serie di proposte a governi e società civile affinché “intensifichino i loro sforzi per contrastare questo crimine”. Ai governi chiedono, tra l’altro, “modalità sicure, legali e responsabili” per permettere l’attraversamento delle frontiere a migranti e rifugiati, principali vittime della tratta; “sistemi adeguati per la protezione delle persone a rischio” e “concessione di permessi di soggiorno umanitari a lungo termine” per proteggerle; formazione di chi lavora nell’identificazione delle persone trafficate e “indagini basate sulla raccolta di informazioni, piuttosto che sull’onere della prova esclusivamente a carico della testimonianza delle vittime”. Viene chiesto anche di rafforzare le iniziative a sostegno delle vittime, “specialmente nelle regioni di frontiera e nei campi profughi” e attività di prevenzione e programmi educativi nei campi profughi per mettere al corrente i migranti dei rischi e informarli su come proteggersi. La rete è costituita da: Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans, Caritas internationalis, Christian Organizations Against Trafficking in Human Beings, Comisión contra la trata de personas Clar (Confederación latinoamericana de religiosos y religiosas), Dominicans for Justice and Peace, Franciscan International, Jesuit Refugee Service, Mercy International, Renate–Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation; Talitha Kum – The Worldwide Network of Religious Life against Trafficking in Persons; Uisg – Unione Internazionale delle Superiore Generali; Uisg-Usg Anti-Trafficking Working Group; Uanima International; Vivat International; Wucwo- he World Union of Catholic Women’s Organisations.