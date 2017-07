Spazio: cosmodromo di Baikonur (Kazakhstan), Nespoli pronto a partire per l’Iss con altri due astronauti

Sta per staccarsi da terra l’astronauta italiano Paolo Nespoli, per affrontare la missione “Vita” dell’Agenzia spaziale europea (Esa) insieme ai colleghi della Nasa Randy Bresnik e al comandante Roscosmos Sergey Ryazansky. Tutto è pronto al cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan per il lancio che avverrà alle 17.41 ora italiana. Il lanciatore Soyuz “darà una spinta di 26 milioni di cavalli potenza per raggiungere una velocità orbitale di 28.800 km/h. Ogni secondo per nove minuti, la Soyuz MS-05 accelererà in media di 50 km/h per raggiungere la Stazione spaziale internazionale (Iss) appena sei ore dopo il lancio (quattro orbite del nostro pianeta)”, spiega il sito dell’Esa. Sarà possibile seguire in diretta il lancio https://livestream.com/ESA/vita. I tre astronauti trascorreranno cinque mesi nello spazio, lavorando e vivendo a bordo della Stazione. “Sono passati sei anni dall’ultima visita di Paolo e il laboratorio è cambiato da allora. I moduli sono stati trasferiti e sono stati aggiornati i sistemi. Nuovi veicoli spaziali commerciali porteranno approvvigionamenti e Paolo userà il braccio robotico della Stazione per farli attraccare”, spiega ancora l’Esa. A Nespoli è anche affidato il compito di svolgere una serie di esperimenti programmati per la missione Vita.