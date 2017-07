Siccità: Coldiretti, domani e domenica nei mercati di Campagna amica l’iniziativa “Sos frutta dal campo alla tavola”

Il caldo e la siccità che hanno decimato le colture hanno esaltato le caratteristiche qualitative della frutta cui le condizioni climatiche hanno regalato un elevato grado zuccherino e di sostanze antiossidanti ma i prezzi riconosciuti agli agricoltori sono spesso sotto i costi di produzione. E’ l’allarme di Coldiretti che promuove per il weekend del 29 e del 30 luglio lungo tutta la penisola (www.campagnamica.it) la più grande azione di sensibilizzazione degli agricoltori mai realizzata in Italia attraverso la rete dei mercati di Campagna amica con dimostrazioni, degustazioni e offerte per dare a tutti la possibilità di consumare un elemento della dieta mediterranea indispensabile per la salute con il caldo estivo. Dal vademecum per non sprecare alla top ten dell’abbronzatura saranno offerte indicazioni su cosa, come e quando acquistare nel modo più conveniente possibile, ma anche come conservare con il caldo e come utilizzare i prodotti in avanzato stato di maturazione per conserve fai da te. Una iniziativa che punta sul rapporto diretto tra produttore e consumatore per combattere le pratiche commerciali sleali lungo la filiera che stanno provocando situazioni di crisi diffuse per i coltivatori di frutta estiva e salvare quindi un patrimonio del Made in Italy. Info ed elenco iniziative sul sito www.campagnamica.it