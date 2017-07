“Affido al Padre il piccolo Charlie e prego per i genitori e le persone che gli hanno voluto bene”. In un tweet, lanciato pochi minuti fa sull’account @Pontifex, Papa Francesco ricorda il piccolo Charlie Gard, morto oggi in un hospice di Londra.

