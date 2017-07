Pakistan: il premier Sharif destituito per i Panama Papers

(DIRE-SIR) – La Corte suprema del Pakistan ha ordinato oggi la destituzione del primo ministro Nawaz Sharif, stabilendo che non può ricoprire incarichi pubblici a causa del suo coinvolgimento in un’inchiesta su fondi in paradisi offshore nata dai cosiddetti Panama Papers.

Secondo l’edizione online di “The Dawn”, uno dei principali quotidiani di Islamabad, spetterà ora alla Commissione elettorale garantire il rispetto della decisione dei giudici.

All’origine della sentenza il ruolo del primo ministro in una società registrata a Dubai, la Capital Fze.

Già alla guida del governo in due occasioni, il prossimo anno Sharif avrebbe completato il proprio mandato per la prima volta.

A Islamabad, in previsione del verdetto, erano stati dispiegati migliaia di soldati e agenti in tenuta anti-sommossa. (www.dire.it)