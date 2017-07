Notizie Sir del giorno: Paolo Dall’Oglio, crisi Venezuela, Svimez, Accademia “Notre Europe”, anniversario Beppe Montana, tratta

Paolo Dall’Oglio: il fratello Pietro, “una persona dedita a Dio e ai fratelli”

“Mio fratello Paolo è una persona dedita completamente agli altri, fortemente devoto alla sua chiamata religiosa. Ha sempre vissuto con coerenza la sua vocazione. Paolo è un innamorato di Dio, dei fratelli, della pace, del dialogo e del popolo siriano. Appassionato dell’Islam, lo ha studiato con profondità andando oltre le letture solite che si danno di questa religione”. Pietro Dall’Oglio, musicista, è il fratello di padre Paolo Dall’Oglio, rapito il 29 luglio 2013, a Raqqa (Siria). Il gesuita è fondatore della comunità monastica siriana di Mar Musa. In questi quattro anni, sulla sua sorte si sono rincorse tante voci, senza alcuna conferma. Il suo rapimento non è mai stato rivendicato. Pietro Dall’Oglio, intervistato dal Sir, afferma: “Mio fratello è vivo e continuerò a pensarlo finché non vedrò la sua salma o non ascolterò le parole di qualcuno di cui mi fido ciecamente”. (clicca qui)

Venezuela: i vescovi, “la violenza non risolve i conflitti sociali ma li peggiora. No a irrazionalità e forza brutale”

“Ancora una volta alziamo la nostra voce contro la violenza”: “La violenza non può mai essere il modo di risolvere i conflitti sociali che si aggravano giorno dopo giorno nella nostra società venezuelana. L’eccessiva repressione con il suo bilancio di feriti, morti e detenuti produce maggiore violenza”. È l’ennesimo appello della presidenza della Conferenza episcopale venezuelana, dopo gli scontri di questi giorni, durante due giornate di sciopero generale che hanno provocato altri 4 morti, portando il numero delle vittime totali a più di 100 dall’inizio della crisi ad aprile. (clicca qui)

Turismo: Cei-Conferenza Regioni e Province di Trento e Bolzano, protocollo d’intesa per valorizzazione del patrimonio ecclesiastico

Per “la valorizzazione e il godimento anche ai fini turistici dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico” la Conferenza episcopale italiana e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo stabile tra i rispettivi rappresentanti e, in sede locale, di forme di collaborazione. Le parti intendono “massimizzare le sinergie e la collaborazione” a livello nazionale e regionale “attraverso la definizione di politiche e iniziative concrete finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose”. (clicca qui – con dichiarazione di don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici)

Sud: Svimez, continua a crescere ma la ripresa è troppo lenta, servono nuovi investimenti

Nel 2016, com’era già avvenuto nell’anno precedente, il Pil delle Regioni meridionali è tornato in crescita e a un tasso superiore a quello delle Regioni del centro-settentrionali: + 1% contro 0,8%. Nelle previsioni la crescita continuerà quest’anno (+1,1%) e anche nel 2018, ma con un ritmo più lento (+0,9%) e sarà inferiore a quella del Centro-Nord (+1,4% e +1,2%). Segnali positivi, dunque, ma in assenza di interventi capaci di imprimere un’accelerazione al processo in corso, anche sul piano degli investimenti pubblici (scesi nel 2016 al minimo storico) il Mezzogiorno recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, dieci anni dopo il Centro-Nord. È questa l’analisi dello Svimez, che oggi ha fornito alcune anticipazioni del tradizionale rapporto annuale. (clicca qui)

Formazione: Parigi, nasce l’Accademia “Notre Europe” promossa dall’Istituto Delors. “Informare e formare” sui temi comunitari

Nasce a Parigi l’Accademia “Notre Europe”, luogo di “formazione, scambio e condivisione delle conoscenze sulle politiche europee”. È un frutto dell’Istituto Jacques Delors, fondato nel 1996 dall’ex-commissario europeo Delors, e come l’Istituto anche l’Accademia risponde alla preoccupazione dello statista francese di “informare e formare” sui temi europei. Oggi è l’ex-premier italiano Enrico Letta a svolgere la funzione di presidente. Letta è anche decano della Scuola di affari internazionali e scienze politiche. I corsi si svolgeranno a Parigi tra novembre 2017 e 2018 e saranno aperti a 20 giornalisti e 20 giovani (tra i 18 e i 26 anni, con accesso gratuito ai corsi). (clicca qui)

Anniversario Beppe Montana: card. Montenegro, “esempio di come essere servi della verità e sostenitori della dignità di ogni vita”

“Dobbiamo essere in grado – e chi stiamo ricordando ce ne ha dato un esempio – di servire la verità e sostenere la dignità di ogni vita”. Lo ha affermato questa mattina il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, presiedendo nella chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata la messa di suffragio per Beppe Montana, il commissario della Polizia di Stato ucciso in un agguato mafioso il 28 luglio del 1985. A volere rendere omaggio al commissario Montana è stata la Questura di Agrigento. Rivolgendosi ai poliziotti presenti, Montenegro ha richiamato l’importanza di “essere capaci di cercare la giustizia ad ogni costo: non perché portate la divisa, ma come uomini dobbiamo desiderare questo e dobbiamo rischiare per questo”. (clicca qui)

Tratta: le organizzazioni d’ispirazione religiosa, “affrontare insieme questo crimine contro l’umanità”

Nel mondo sono decine di milioni le vittime di tratta ma le condanne contro i trafficanti sono meno di 10.000. Il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale generano 150 miliardi di dollari di entrate ogni anno. “La tratta delle persone è un crimine contro l’umanità, una ferita aperta nel nostro mondo che deve essere guarita e affrontata efficacemente insieme”. Lo affermano, in vista della Giornata mondiale contro la tratta di persone che ricorre il 30 luglio, una rete di organizzazioni di ispirazione religiosa di tutto il mondo, lanciando un appello e una serie di proposte a governi e società civile affinché “intensifichino i loro sforzi per contrastare questo crimine”. (clicca qui)