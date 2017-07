Migrazioni: Greenaccord, domenica sera a Roma al “Quadraro Summer Festival 2017” presentazione del libro “Padre Mosè” e spettacolo “Senza terra”

Sarà dedicato al tema delle migrazioni, l’ultimo appuntamento promosso da Greenaccord nell’ambito del “Quadraro Summer Festival 2017”, in svolgimento fino al 6 agosto nel Parco XVII Aprile 1944 di Roma. Domenica 30 luglio, dalle 21, la serata sarà incentrata su “chi ha scelto di affrontare un lungo e difficile viaggio per raggiungere l’Italia dall’Africa: oltre i numeri, le statistiche e i luoghi comuni, per capire le motivazioni di chi affronta la morte per la speranza di una nuova vita in Europa”. Si inizierà con la presentazione del libro “Padre Mosè” di Giuseppe Carrisi e Mussie Zerai. “Quello di don Mussie Zerai, padre Mosè per i suoi protetti, non è un numero di cellulare qualunque. Si aggrappano a questa manciata di cifre – si legge in una nota – tutti coloro che affrontano il viaggio: i molti che salgono sulle cosiddette carrette del mare, i giovani prigionieri dei predoni, le famiglie che non hanno più notizie dei loro cari, i richiedenti asilo relegati nei lager libici, i migranti dimenticati nelle carceri egiziane o nei campi profughi del Sudan, i rifugiati abbandonati a se stessi in Italia”. A seguire si terrà lo spettacolo teatrale “Senza terra”, scritto e diretto da Carrisi, che racconta il dramma dei migranti attraverso narrazione, musica, immagini e pittura. Saranno portate in scena le storie di alcuni migranti: un somalo, un sierraleonese, un sudanese, un eritreo e un nigeriano. Tutti – conclude la nota – “accomunati da un unico destino: la fuga e il viaggio al di là del Mediterraneo”.