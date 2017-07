Migranti: Cile, visti ai minori irregolari. Ora scuola e cure

Michelle Bachelet

(DIRE-SIR) – Il Cile ha deciso di regolarizzare la posizione dei minori migranti, concedendo loro un visto speciale che consentirà loro l’accesso alle prestazioni sanitarie nonché all’istruzione.

L’annuncio è stato fatto dalla presidente Michelle Bachelet: “I bambini vedono negati i propri diritti solo perché la legge tiene conto del fatto che si tratta di immigrati irregolari, e questo li affida alla benevolenza” delle persone. “È una tremenda ingiustizia” ha proseguito la presidente: “Che siano nati in Cile o meno, vogliamo parità di diritti per tutti i minori”.

Il primo passo è stata la firma di un decreto che cancella tutte le spese per ottenere il visto speciale. Quindi Bachelet ha spiegato che, di concerto con le ambasciate di Perù, Venezuela, Bolivia, Colombia e Haiti, sta lavorando per semplificare le operazioni per ottenere l’atto di nascita dei minori nati in quei Paesi. Tale documento è infatti l’unico che la legge richiede: lo Stato non si preoccuperà infatti di controllare lo status legale dei genitori.

Secondo stime ufficiali, beneficeranno di questa manovra circa 30mila minori, che non solo avranno accesso all’istruzione, ma potranno fare richiesta dei sussidi per il pagamento dei libri, delle divise, della mensa, dello scuolabus e dell’assicurazione. (www.dire.it)