Libia: Gentiloni, stabilizzazione percorso accidentato ma priorità

(DIRE – SIR) – “Non ho mai negato in questi anni e tanto meno nei mesi da presidente del Consiglio che il percorso di stabilizzazione della Libia è una nostra priorità ma è un percorso accidentato e che non è certamente un’autostrada in discesa”. Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, lo dice in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dispiegamento di forze italiane in supporto alle libiche. “Senza enfasi sottolineo tuttavia che il passaggio a una missione di supporto alla Guardia costiera può essere rilevante, importante – aggiunge Gentiloni – e può dare al percorso di stabilizzazione e ai riflessi che ha su flussi migratori organizzati dai trafficanti e quindi sull’Italia conseguenze rilevanti”. (www.dire.it)