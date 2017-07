Libia: Gentiloni, spero ampio sostegno Parlamento, bene per Italia

(DIRE – SIR) – “Mi auguro che questa decisione per le potenzialità che offre abbia consenso più largo del Parlamento e venga considerato da Parlamento per sue caratteristiche”. Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, lo dice in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dispiegamento di forze italiane in supporto alle libiche. “Il supporto alle autorità libiche può avere conseguenze importanti per il contesto nel quale si trova l’Italia e per ridurre il traffico orrendo di esseri umani”, aggiunge Gentiloni. (www.dire.it)