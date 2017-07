Libia: Gentiloni, rafforzeremo anche l’accoglienza ai migranti

(DIRE – SIR) – “Abbiamo anche chiaro che si tratterà in questi mesi di proseguire e forse di accelerare nel lavoro di rafforzamento del lavoro delle organizzazioni internazionali che già si occupano dell’accoglienza dei migranti in Libia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine del Consiglio dei ministri, osservando che “garantire accoglienza rispettosa dei diritti umani in Libia è un altro pezzo di questo discorso: se moltiplichi le capacità di controllo della sovranità delle autorità libiche, devi anche contribuire a rendere più forte la capacità ricettiva e di rimpatrio”. (www.dire.it)