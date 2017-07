Intesa Cei-Regioni e Province di Trento e Bolzano: don Pennasso, “importante per valorizzare gli istituti culturali”

“Era il tassello che mancava nel rapporto con Enti e Regioni su temi importanti come quelli relativi alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico”. Don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, commenta così la firma del protocollo d’intesa tra la Conferenza episcopale italiana e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per “la valorizzazione e il godimento anche ai fini turistici dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico”. L’accordo prevede la costituzione di un tavolo stabile tra i rispettivi rappresentanti e, in sede locale, di forme di collaborazione. “Sarà un’opportunità preziosa di concertazione e di confronto istituzionale”, spiega don Pennasso, e “grazie alla firma del protocollo il lavoro non sarà più basato sulla volontà delle parti che di volta in volta si incontravano”. In particolare, evidenzia il direttore dell’Ufficio Cei, “sarà importante per affrontare le questioni relative agli istituti culturali (biblioteche, archivi e musei), che sul territorio troveranno maggiore impulso grazie alla collaborazione con le Regioni”.