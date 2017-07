Indonesia: dal 30 luglio al 9 agosto la settima Giornata della gioventù asiatica

Dal 30 luglio al 9 agosto si svolgerà a Giacarta (Indonesia) la settima Giornata della gioventù asiatica (Asian Youth Day – AYD), incontro triennale (il primo si è tenuto nel 1999) dei giovani cattolici del continente sul tema “Gioventù asiatica gioiosa: vivere il Vangelo nell’Asia multiculturale!”. L’incontro, approvato dalla federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc) si svolge sotto l’egida del Dipartimento giovani dell’Ufficio per i laici e la famiglia. L’annuncio di questo evento è stato diffuso ad agosto 2014, al termine del viaggio di Papa Francesco in Corea, in occasione della medesima Giornata. La Giornata sarà divisa in tre fasi: una fase nelle diocesi (Days in Dioceses – DID 30 luglio – 2 agosto), alcuni giorni nella città sede centrale (2 – 6 agosto), e quindi il meeting dei responsabili della Pastorale giovanile. Nella prima fase i partecipanti saranno sparsi in 11 diocesi in Indonesia, dove vivranno una speciale condivisione di esperienze. Poi tutti si sposteranno a Giacarta e vivranno momenti di catechesi, liturgia, festa, mettendo in comune le loro storie, a seconda della diversa provenienza, ritrovando l’elemento comune della fede in Cristo. Il meeting degli animatori di Pastorale giovanile poi è un’occasione speciale di formazione per coloro che accompagneranno i giovani presenti alla Giornata. Per coinvolgere gli abitanti dell’Indonesia, l’Asia Youth Day 2017 è stata preceduta da una maratona, gara sportiva che si è tenuta Giacarta il 7 maggio con circa 5mila partecipanti. L’evento dispone di una piattaforma on line e ha una forte presenza sui social (www.asianyouthday.org; Facebook: asianyouthday; Twitter: AYD2017; Instagram: asianyouthday2017).