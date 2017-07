Formazione: Parigi, nasce l’Accademia “Notre Europe” promossa dall’Istituto Delors. “Informare e formare” sui temi comunitari

Nasce a Parigi l’Accademia “Notre Europe”, luogo di “formazione, scambio e condivisione delle conoscenze sulle politiche europee”. È un frutto dell’Istituto Jacques Delors, fondato nel 1996 dall’ex-commissario europeo Delors, e come l’Istituto anche l’Accademia risponde alla preoccupazione dello statista francese di “informare e formare” sui temi europei. Oggi è l’ex-premier italiano Enrico Letta a svolgere la funzione di presidente. Letta è anche decano della Scuola di affari internazionali e scienze politiche. I corsi si svolgeranno a Parigi tra novembre 2017 e 2018 e saranno aperti a 20 giornalisti e 20 giovani (tra i 18 e i 26 anni, con accesso gratuito ai corsi). L’obiettivo dell’Accademia è di mettere a disposizione “di giovani e di professionisti le competenze sui temi europei e l’ampia rete di esperti e di responsabili politici di alto livello che l’Istituto Delors ha creato in oltre 20 anni”. In questo primo anno i corsi (che si terranno a cadenza mensile, un venerdì al mese) prevederanno incontri con esperti di questioni europee e politici nazionali ed europei, responsabili di organizzazioni internazionali, ex-commissari oltre che visite a Bruxelles, Strasburgo, Roma, Berlino che permetteranno ai partecipanti di “acquisire una conoscenza più approfondita e discutere della costruzione europea e del suo futuro, creando legami perenni tra di loro”. Le candidature possono essere inoltrate entro il 30 settembre attraverso www.academienotreeurope.eu