Emergenza sangue: Policlinico Gemelli, una campagna radiofonica e uno “spot sociale” per sostenere la donazione

Una campagna radiofonica con uno spot sociale per sostenere la donazione di sangue presso il Servizio di Emotrasfusione del Policlinico Universitario A. Gemelli, che nei mesi estivi purtroppo subisce un calo significativo. L’iniziativa solidale si deve all’impegno diretto di un donatore del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati Onlus che opera presso il Gemelli: la “radio personality” Corrado Gentile, storico conduttore di RDS, che ha ideato e curato la campagna. Fondamentale, la disponibilità di Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono2, RAM Power 102.7 e della radio web Radio Show Italia, che trasmetteranno lo spot sociale. La campagna – informano i promotori – si svilupperà su queste importanti emittenti della Capitale a partire dal 31 luglio e fino al 3 settembre, periodo durante il quale lo spot sociale andrà in onda ripetutamente. Diverse sono le iniziative messe in campo dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli insieme al Gruppo Donatori Olgiati per sostenere la donazione di sangue. Per esempio, i donatori di sangue del Gemelli riceveranno per tutto il 2017 un voucher per visitare i Musei Vaticani a soli 4 euro e senza fare la fila. Il Servizio Emotrasfusione – Centro Donatori del Gemelli, ubicato presso la Piastra Polifunzionale, piano -1 (meno uno), percorso viola è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12, mentre la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle 11.