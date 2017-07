Diocesi: Vercelli, il 1° agosto si ricorda il patrono Eusebio. Card. Versaldi festeggia il 50° di ordinazione sacerdotale e il 10° di quella episcopale

In occasione della solennità di sant’Eusebio, martedì 1° agosto, la cattedrale dedicata al patrono della città e dell’arcidiocesi di Vercelli, ospiterà alle 10.30 la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, che festeggerà il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e il 10° di quella episcopale. Nativo di Villarboit (Vc), Versaldi è stato consacrato presbitero il 29 giugno 1967 dall’arcivescovo diocesano Albino Mensa. Dopo essere stato vicario generale di Vercelli, lavorando a stretto contatto con gli arcivescovi Tarcisio Bertone ed Enrico Masseroni, nel 2007 Papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Alessandria. Ricevuta la consacrazione episcopale il 26 maggio dello stesso anno, è stato alla guida della diocesi alessandrina fino al 2012 quando si è definitivamente trasferito in Vaticano prima come presidente della Prefettura degli affari economici della Santa Sede e poi come prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica. A Vercelli, le celebrazioni per il patrono sant’Eusebio si concluderanno poi nel pomeriggio del 1° agosto quando, alle 16.30, l’arcivescovo Marco Arnolfo presiederà i secondi vespri pontificali e impartirà la benedizione eucaristica al termine dell’adorazione animata dalle suore Figlie di sant’Eusebio.