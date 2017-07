Diocesi: mons. Sanguineti (Pavia), il 22 settembre l’apertura dell’anno pastorale con il card. Bassetti. Da gennaio la visita alle parrocchie

Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Cei, interverrà venerdì 22 settembre, alle 20.45 nella cattedrale di Pavia, all’inaugurazione dell’anno pastorale 2017-2018 della diocesi. Ad annunciarlo è il vescovo Corrado Sanguineti, in un’intervista concessa al settimanale “il Ticino” e a Radio Ticino Pavia. “Il tema che vorrei mettere a fuoco nel prossimo anno pastorale – spiega il presule – è cosa vuol dire oggi essere una comunità cristiana nel nostro territorio, nella nostra diocesi, nei nostri luoghi di vita. Venerdì 22 settembre, alle 20,45 in cattedrale, l’apertura dell’anno pastorale prevederà la presentazione della mia nuova lettera pastorale” nella quale “cercherò anche di recepire alcune sollecitazioni che Papa Francesco ha donato nel convegno di Firenze del 2015 attraverso i famosi cinque verbi che, in quel contesto, sono stati indicati come modello di essere Chiesa oggi: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Dobbiamo capire cosa vuole dire, in termini pratici, questo insegnamento per noi”. Il card. Bassetti, prosegue mons. Sanguineti, “ci aiuterà a cogliere che tipo di immagine di Chiesa traspare dell’Evangelii Gaudium”. Altro momento importante il cammino verso il Sinodo dei giovani del 2018, “accompagnato dalle nostre Pastorali giovanile, universitaria, scolastica e sportiva”. Infine, dal gennaio 2018 il presule inizierà la visita pastorale in diocesi dedicando “ad ogni parrocchia una o due settimane: l’intenzione è quello di essere un po’ ‘parroco a fianco del parroco’” e di incontrare le diverse realtà, luoghi di lavoro, scuole, associazioni di volontariato, strutture per gli anziani, “e di recarmi a casa dei malati”. “Un modo – conclude – per verificare i problemi e le domande delle nostre comunità, aiutarle e accompagnarle nel cammino di recepimento di tante provocazioni buone che il Papa ci sta proponendo”.