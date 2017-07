Cinema: Fondazione Ente dello Spettacolo, il programma di appuntamenti alla Mostra di Venezia. Il 3 settembre il “Premio Bresson” ad Amelio

Anche quest’anno la Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds) sarà presente con un’intensa attività alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Nello Spazio Feds, allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, gli appuntamenti inizieranno giovedì 31 agosto, alle 13.30, con la presentazione del film “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi” scritto e diretto da Marco Martinelli. Venerdì 1° settembre, alle 11, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, illustrerà le novità del prossimo bando sui fondi alla cultura. Per la mattinata di sabato 2 settembre è in programma la presentazione del libro “Andare per i luoghi del cinema” (Il Mulino); saranno presenti l’autore, il giornalista e scrittore Oscar Iarussi, e il regista Giuseppe Piccioni. Alle 13.30, fra Roberto Lanzi e Fabio Sonzogni anticiperanno alcuni contenuti della V edizione del Festival Siloe dedicato a “Il Cinema in Monastero per contemplare l’umano”, mentre alle 15 Alessandro Rosina, coordinatore del Rapporto Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo, presenterà i dati dell’indagine nazionale “Il rapporto tra Millennials e cinema”. Domenica 3 settembre sarà la volta della consegna del prestigioso Premio “Robert Bresson 2017” al regista Gianni Amelio. Il riconoscimento è assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla “Rivista del Cinematografo” con il patrocinio della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e del Pontificio Consiglio della cultura.