Cinema: Fondazione Ente dello Spettacolo, il 7 settembre in anteprima alla Mostra di Venezia il cortometraggio di Giacomo Poretti sugli oratori

Verrà proiettato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il cortometraggio realizzato da Giacomo Poretti con i filmati provenienti da 72 oratori della Lombardia che hanno aderito alla campagna “Cresciuto in oratorio”, promossa da Odielle (Oratori della Lombardia) e Regione Lombardia. Nell’ambito degli appuntamenti promossi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds), la proiezione è in programma per le 15 di giovedì 7 settembre. Oltre a Poretti, saranno presenti anche don Samuele Marelli, direttore di Odielle, e il cantautore Davide Van De Sfroos che canterà dal vivo due brani. Tra gli altri eventi in calendario, domenica 3 settembre alle 13.30 lo Spazio Feds ospiterà un cocktail in onore dei vincitori del Premio Kinéo che festeggia quest’anno i 15 anni. Alle 17, sarà presentato il progetto “DigitaLife”, docufilm che racconterà com’è cambiata e cambierà la vita con il digitale, diretto da Francesco G. Raganato e prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Lunedì 4 settembre, alle 15, alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, saranno premiati i tre vincitori del contest filmico “Il Futuro di Milano”, realizzato da Feds per Giardini d’Inverno e promosso da China Investment. Nell’occasione sarà anche presentato il Corto collettivo realizzato dagli studenti della Civica scuola di cinema “Luchino Visconti” di Milano con i migliori video selezionati tra tutte le opere inviate nell’ambito del concorso. L’evento sarà preceduto alle 13.30 dalla presentazione del documentario “Cristina – Il racconto di una malattia” prodotto e diretto da Silvia Chiodin e per il quale interverrà anche Lella Costa. Nei giorni seguenti si terranno due importanti iniziative della Fondazione Ente dello Spettacolo: martedì 5 settembre, alle 15, la presentazione del saggio “Il Cinema di Jane Campion” di Anita Trivelli e mercoledì 6 settembre, alle 17, il lancio del progetto editoriale “A fil di spada” di Steve Della Casa. Chiusura il 9 settembre, alle 11, con la consegna dei premi collaterali della Mostra.