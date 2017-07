Charlie Gard: è morto in un hospice

(Foto: AFP/SIR)

“Il nostro splendido bambino se n’è andato”. Così Connie Yates, la mamma del piccolo Charlie Gard, ha dato al Daily Mail la notizia della morte del bimbo di 11 mesi (il 4 agosto avrebbe compiuto un anno) in un hospice di Londra. “Rest in peace, Charlie” (Riposa in pace, Charlie), titola l’edizione online del tabloid. Secondo alcuni media locali, al piccolo, che è stato per mesi al centro di un’aspra battaglia giudiziaria che ha commosso il mondo, sono stati staccati i macchinari che lo tenevano in vita poco dopo il suo trasferimento dal Great Ormond Hospital di Londra dove era ricoverato in un centro per malati terminali.