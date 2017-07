Avvenire: la prima pagina di domani 29 luglio. Charlie Gard, vaccini, proteste no-vax, pattugliamento Libia, crisi Venezuela, attacco Amburgo, crisi idrica

Una grande fotocronaca su Charlie Gard “tra gli angeli”, dopo il distacco del respiratore che lo teneva in vita apre l’edizione di domani di Avvenire.

L’altro titolo in evidenza è sui vaccini, i nuovi obblighi, le difficoltà organizzative e le proteste (violente) dei no-vax, questione alla quale è dedicato anche l’editoriale a firma di Vittorio Sironi.

A centro pagina anche la decisione del governo di avviare il pattugliamento davanti alla Libia contro il traffico di esseri umani che sarà poi sottoposta al vaglio del Parlamento martedì. Una fotocronaca illustra le forti tensioni, gli scontri in piazza, le morti e le violenze in Venezuela alla vigilia delle votazioni per l’assemblea costituente voluta dal presidente contestato Maduro.

Ancora, le notizie relative all’attacco ad Amburgo in un supermercato da parte di un uomo armato di machete, la cui matrice al momento è incerta, e quelle sulla crisi idrica (e non solo) che preoccupano Roma.