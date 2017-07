A Sua Immagine: sabato 29 luglio, “Trieste, approdo per l’Europa”. Domenica 30 luglio, “Più vicini al Cielo”

Nuovo viaggio lungo il territorio italiano per la trasmissione “A Sua Immagine”, rubrica di informazione religiosa – sotto la direzione di Laura Misiti e padre Gianni Epifani – in onda su Rai Uno in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Si parte sabato 29 luglio alle 17.10 con la visita della città di Trieste, luogo di mare e montagna, spazio di incontro con l’Europa. La conduttrice Lorena Bianchetti va alla scoperta di questo meraviglioso approdo insieme a vari ospiti. Tra questi: la storica Claudia Morgan e il parroco del tempio di S. Spiridione p. Rasko Radovic. Ancora, l’assessore Livio Vasieri spiega il legame fortissimo di Trieste con la Comunità ebraica. Nella seconda parte del programma, sempre sabato 29, don Marco Pozza approfondisce il “Trekking del Cristo Pensante”, un percorso ad alta quota tra le suggestive rocce delle Dolomiti, ideato da Pino Dellasega. Con loro, storie di speranza e coraggio. Domenica 30 luglio il tema della puntata è la montagna e il suo antico legame con la spiritualità. Nello studio di Roma Lorena Bianchetti ospita Giuliano Giovannini, alpinista trentino, e don Leonardo Mancini, sacerdote salesiano che ha saputo coniugare impegni pastorali con l’amore per le grandi vette. Alle 10.55 si terrà il consueto collegamento con la Santa Messa, in diretta su RaiUno, questa domenica da Ponte di Legno (BS). La regia è affidata a Gianni Epifani mentre il commento a Orazio Coclite. Alle 12.00 appuntamento con l’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro.