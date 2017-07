Charlie Gard: le parole della mamma, la preghiera del Papa, la vicinanza del card. Bassetti

“Il nostro piccolo, bel bambino se ne è andato. Siamo tanto fieri di te, Charlie”. Così Connie Yates, la mamma del piccolo Charlie Gard, ha dato la notizia della morte del bimbo di 11 mesi (il 4 agosto avrebbe compiuto un anno) in un hospice di Londra.

Papa Francesco ha ricordato Charlie in un tweet: “Affido al Padre il piccolo Charlie e prego per i genitori e le persone che gli hanno voluto bene”. Dal canto suo il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, ha espresso “vicinanza umana e cristiana ai genitori” e “apprezzamento per la testimonianza che essi ci hanno dato, lottando con tutti i mezzi e le loro forze per assicurare le cure e la stessa vita al loro figlio”.