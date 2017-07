Russia: reliquie di San Nicola, oltre due milioni di pellegrini. Domani Divina liturgia in catterale a San Pietroburgo

Ultimissimi minuti per i pellegrini che vogliono pregare davanti alle reliquie di San Nicola che dal 13 luglio scorso sono a San Pietroburgo. Secondo i dati ufficiali della Chiesa ortodossa, sono 2.324.500 le persone che dal 21 maggio, quando le reliquie sono arrivate in terra russa, a ieri sera, hanno reso omaggio all’urna. A San Pietroburgo i pellegrini sono stati 472.300 (dati aggiornati a ieri sera). La giornata record di visite è stata il 10 luglio, a Mosca, con 63.800 pellegrini. La giornata con meno pellegrini, il 10 maggio, con 17.700 visite. Ieri a San Pietroburgo gli ingressi alla cattedrale della Santa Trinità, al monastero Aleksander Nevskij, dove è custodita l’urna, sono stati 46.300. Oggi l’ingresso alla coda viene chiuso alle ore 18 per permettere a tutti coloro che sono in fila, di poter ancora baciare l’urna, dal momento che il tempo d’attesa è dato di 5-6 ore. Domani, 28 luglio, non sarà più possibile per i pellegrini pregare davanti alle reliquie. Alle 10 infatti il patriarca di Mosca Kirill celebrerà una Divina liturgia nella cattedrale della Santa Trinità. Alle 14 un’ultima preghiera (moleben’) e poi l’urna sarà accompagnata in processione al di fuori della cattedrale e del monastero, sulla piazza Aleksander Nevskij. Così domani le reliquie “lasceranno il monastero e la Russia”, informa il sito gestito dal Patriarcato.