Padre Dall’Oglio: 4 anni dal rapimento, speciale Tv2000 con nipote del gesuita

A 4 anni dal rapimento in Siria nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2013, Tv2000 dedica uno speciale a padre Paolo Dall’Oglio in onda venerdì 28 luglio alle 17.30 durante la trasmissione “Il Diario di Papa Francesco”. Ospiti in studio: il nipote di Dall’Oglio, Raffaele Persichetti, e i giornalisti Amedeo Ricucci e Laura Silvia Battaglia, membri dell’ associazione “Giornalisti amici di Padre Dall’Oglio”, che difende e diffonde il messaggio e la testimonianza del gesuita contro ogni forma di totalitarismo. Servizi e approfondimenti durante le tre edizioni di Tg2000 alle 12, alle 18.30 e alle 20.30.