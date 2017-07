Notizie Sir del giorno: appello per la Siria, discarica abusiva Aprilia, tratta e migrazioni, malattie rare, media cattolici, mostra cinema

Siria: mons. Jeanbart (arcivescovo), “la rinascita cristiana deve partire da qui”

“La fede cristiana è nata in Oriente, in Siria, e la rinascita cristiana deve partire proprio da lì”. Ne è convinto mons. Jean-Clément Jeanbart, arcivescovo di Aleppo, che in un appello al Sir chiede ai Paesi occidentali di “incoraggiare i profughi a tornare in Siria”: “Aiutateci a rimanere dove siamo nati e dove la Chiesa è nata”. “Sono vescovo da 22 anni – racconta – e 5 anni fa riflettevo per preparare la mia successione e mettere a posto le cose. Poi è arrivata la guerra e mi sono detto: ‘Non è il mio momento, devo fare qualcosa per aiutare il mio popolo’”. (clicca qui)

Discarica abusiva Aprilia: mons. Semeraro (vescovo), “episodi di questo genere bestemmiano Dio”

“Episodi di questo genere non lodano Dio, ma lo bestemmiano”. Non usa mezzi termini mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano, per esprimere il proprio “sgomento” e la propria “condanna” alla notizia della scoperta ad Aprilia (territorio della diocesi) di una discarica per rifiuti pericolosi. Raggiunto telefonicamente dal Sir, mons. Semeraro dichiara di aver appreso “con sgomento la notizia”. Ed aggiunge: “Se il mio primo sentimento di vescovo è di esecrazione verso operazioni di tal fatta, l’altro sentimento è di riconoscenza e gratitudine alle Forze dell’ordine e a quanti hanno lavorato al fine di smascherare tali operazioni e così poter avviare i dovuti e necessari provvedimenti sotto i vari profili, anche penali”. (clicca qui)

Tratta: Caritas Europa, “vie legali e sicure per salvare le vittime e sradicare attività criminali”

“L’Europa non può continuare a non rendersi conto della piaga del traffico di esseri umani. Ogni bambino e adulto intrappolato in questa forma di schiavitù moderna, nella paura, negli abusi e nella minaccia, è una vittima di troppo”. Lo afferma oggi Caritas Europa, in una nota in cui chiede “più strumenti legali a livello nazionale e locale per agire rapidamente e salvare la vita delle persone vittime di tratta”. “Per molti di loro – sottolinea – l’idea di tornare a casa, da dove sono fuggiti, o di rischiare di essere uccisi, è più orrenda di rimanere sotto schiavitù”. (clicca qui)

Migrazioni: Commissione Ue, nuovo programma umanitario per alloggi e integrazione rifugiati in Grecia

(Bruxelles) “Oggi si apre un nuovo capitolo nella vita dei rifugiati in Grecia. Il nuovo finanziamento rappresenta una svolta determinante nelle nostre modalità di erogazione di aiuti volti a migliorare la vita della gente”. Christos Stylianides, commissario Ue per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, commenta il nuovo pacchetto di progetti d’emergenza per un valore di 209 milioni di euro allo scopo di assistere i rifugiati in Grecia. Tra le iniziative rientra il programma faro “Sostegno d’emergenza per l’alloggio e l’integrazione”… (clicca qui)

Malattie rare: Italia eccellenza in Europa con 189 centri di riferimento su 942

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di caso presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Ue la soglia è fissata allo 0,05% della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. Nel campo delle malattie rare l’Italia si conferma un’eccellenza in Europa con la sua partecipazione in 23 European Reference Networks (Ern) attraverso 189 Centri di riferimento sui 942 totali della rete continentale. Lo rivela “MonitoRare, III Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia” presentato oggi a Roma presso la Camera dei deputati. (clicca qui)

Media cattolici: mons. Galantino, “non possiamo permetterci il lusso di far venire meno le voci delle periferie”

“Non possiamo permetterci il lusso di far venire meno le voci delle periferie. Questo però non significa che dobbiamo arroccarci in vecchie tecnologie, in vecchie pretese”. Così mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, parla della situazione dei media cattolici, in particolare dei settimanali diocesani, in una video-intervista pubblicata sul sito web di “Toscana oggi” e rilanciata sull’ultimo numero del settimanale cattolico regionale. Alla domanda sul rischio che molte diocesi diventino afone, il segretario generale della Cei ha risposto notando che “si è afoni se non si vive, se non si testimonia, si è afoni se non si ha il coraggio di vivere il Vangelo, nonostante tutto”. (clicca qui)

Mostra Venezia: mons. Milani (Ente Spettacolo), “il cinema italiano torna protagonista”

“Il cinema italiano torna protagonista e si presenta come una bella scommessa per le diverse generazioni di autori rappresentate”. Lo afferma mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello spettacolo, con riferimento alla 74ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia (30 agosto – 9 settembre), il cui programma è stato oggi illustrato alla stampa. Per mons. Milani si tratta di “un’edizione della Mostra che realmente si impegna per rappresentare la cinematografia mondiale, non tanto per la presenze di ‘quote territoriali’ ma come tentativo di documentare differenti modalità produttive e stilistiche”. (clicca qui)