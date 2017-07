Mostra Venezia: 21 film in Concorso, 20 Fuori Concorso e 19 titoli in Orizzonti

Alla conferenza stampa di presentazione della 74a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2017), tenutasi oggi a Roma, il presidente della Biennale, Paolo Baratta, e il direttore artistico, Alberto Barbera, hanno rivelato i film e i volti del Festival. Ecco i primi numeri: sono 21 i film in concorso (tra cui 4 italiani capitanati da Paolo Virzì), 20 fuori concorso, 19 titoli in Orizzonti (gli italiani qui sono Winspeare, Rak e Gomez, oltre alla Nicchiarelli con il film di apertura “Nico”), 5 nella sezione Cinema nel giardino, 3 in Biennale College-Cinema e 22 nella nuova sezione di Virtual Reality. Tanti i divi attesi al Lido, soprattutto da Hollywood, a cominciare da Jane Fonda e Robert Redford che presenteranno il film “Our Souls at Night” e a Venezia riceveranno il Leone d’oro alla carriera. Oltre a George Clooney e alla protagonista di “Hunger Games” di Jennifer Lawrence, ci sarà anche la coppia del cinema spagnolo Javier Bardem e Penelope Cruz, che presenterà “Loving Pablo”. Sarà al Lido poi Frances McDormand, Ethan Hawke e Judy Dench, che interpreta ancora una volta una regina britannica in “Victoria & Abdul”. La Giuria internazionale sarà presieduta dall’attrice hollywoodiana Annette Bening e con lei: Jasmine Trinca, Ildikó Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, David Stratton, Edgar Wright e Yonfan. Guiderà la Giuria di Orizzonti Gianni Amelio, mentre la Sezione Opera Prima “Luigi De Laurentiis” sarà giudicata da Benoit Jacquot (presidente); tra i membri l’italiana Greta Scarano. Ancora, Venezia Classici sarà presieduta da Giuseppe Piccioni e La Giuria Venice Virtual Reality da John Landis. “Padrino” della 74a Mostra l’attore Alessandro Borghi.