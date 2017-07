Diocesi: Genova, a novembre pellegrinaggio in Vaticano per restituire la visita di Papa Francesco

La diocesi di Genova sta organizzando un pellegrinaggio per restituire la visita che Papa Francesco ha compiuto al capoluogo ligure sabato 27 maggio. I genovesi si recheranno a Roma e in Vaticano martedì 21 e mercoledì 22 novembre accompagnati dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. In particolare mercoledì 22 i genovesi parteciperanno all’udienza generale in piazza San Pietro in un settore loro riservato, con posti a sedere. Il giorno precedente, i pellegrini arriveranno a Roma nel primo pomeriggio dove visiteranno alcune delle opere di Caravaggio attraverso un itinerario nelle antiche chiese del centro di Roma: dalla chiesa del Gesù a piazza Navona, passando per la chiesa di san Luigi dei Francesi, che ospita il ciclo pittorico su san Matteo, e la chiesa di sant’Agostino, vicina a piazza Navona, fino alla basilica di sant’Agostino in Campo Marzio, una delle prime chiese romane del Rinascimento. La diocesi ha già aperto le prenotazioni che rimarranno aperte fino al 6 ottobre. L’organizzazione è a cura dell’agenzia di viaggi diocesana La Via-Brevivet.