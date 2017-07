Diocesi: Andria, domani sera cena interculturale “La Téranga” con lo spettacolo “Confini disumani”

Si svolgerà nella serata di domani, venerdì 28 luglio, presso la Mensa della carità della Casa di accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria, un nuovo appuntamento de “La Téranga”, la cena interculturale ideata dalla Comunità “Migrantesliberi”, operante nella Città di Andria e nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, “per promuovere – si legge in una nota – la conoscenza e l’integrazione socio-culturale di richiedenti asilo politico e persone che vivono situazioni di disagio e marginalità”. Per l’occasione, i partecipanti avranno la possibilità di assistere in allo spettacolo “Confini disumani”, riadattato in esclusiva per la serata dalla coreografa Roberta Ferrara e messo in scena dai danzatori Gianfranco Scisci, Tonia Laterza e Serena Angelini. “Confini disumani” – prosegue la nota – “ispirandosi al testo ‘Solo andata’ di De Luca, è un viaggio del corpo e della mente; è la brutalità umana in scena miscelata alla forza di uomini e donne che sotto il nome di ‘immigrati’ non possono varcare il confine per una vita migliore”. L’appuntamento di domani segue quello dello scorso 14 luglio, durante il quale alla degustazione di alcuni piatti tipici dei Paesi africani e Medio-orientali ha fatto seguito la proiezione del cortometraggio “Progetto M”, patrocinato dall’Associazione di Volontariato “Salah”, in collaborazione con la Casa accoglienza “S. Maria Goretti”, l’Ufficio per le migrazioni della diocesi di Andria e la Comunità “Migrantesliberi”.