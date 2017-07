Comunicazione: mons. Galantino, “i giornalisti hanno una grandissima responsabilità”. “Devono stare attenti a non piegarsi a interessi di bassa lega”

“I giornalisti in questo momento più che mai hanno una grandissima responsabilità. Soprattutto se mettono al centro l’uomo e non l’interesse di chi li paga, della carriera o del servizio al pensiero unico”. Lo ha affermato mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, in una videointervista pubblicata sul sito web di “Toscana oggi” e rilanciata sull’ultimo numero del settimanale cattolico regionale.

I giornalisti “hanno una grande influenza, una grande responsabilità ma se sono uomini veramente liberi”, ha proseguito. Secondo Galantino, “professionisti lo sono già, però devono stare attenti a non piegare tante volte questa loro professionalità a interessi di bassa lega”.