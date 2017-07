Atac: Zingaretti (presidente Regione Lazio), si può cambiare, noi ce l’abbiamo fatta con Cotral

(DIRE – SIR) – “Non mi permetto, non voglio e non posso intervenire su vicende che riguardano il Campidoglio”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sull’intervista rilasciata dal direttore generale di Atac, Bruno Rota, al “Corriere della sera”. “Posso dire che noi – ha aggiunto – ce l’abbiamo fatta: il Cotral quattro anni fa produceva 26 milioni di debiti all’anno, quest’anno ha fatto 8 milioni di euro di attivo. Stiamo mettendo sulle strade i primi 450 pullman, il Cotral ne comprerà altri 200 per rinnovare la flotta. E quindi sono contento, vista la condizione drammatica, di dire che noi ce l’abbiamo fatta. Si può fare, si può cambiare, perché a debite proporzioni il Cotral stava anche peggio. E invece oggi un’azienda sana e leader in Italia”. (www.dire.it)