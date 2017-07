(DIRE-SIR) – L’aula della Camera approva, 314 sì, 15 no e 54 astenuti, l’articolo 1 della proposta di legge Richetti che abolisce gli assegni vitalizi dei parlamentari sostituendoli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Le norme si applicano ai deputati e ai senatori in carica, a quelli futuri e anche a quelli cessati dal mandato.

