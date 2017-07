Ventimiglia: domani in cattedrale una veglia di preghiera per i migranti morti nel viaggio verso l’Europa

“Morire di speranza” è il titolo della veglia di preghiera che si terrà domani, 27 luglio, alle 20.30, nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia. A promuoverla sarà la diocesi di Sanremo-Ventimiglia insieme alla Comunità di Sant’Egidio e alla Caritas diocesana. “La Comunità di Sant’Egidio – spiega al Sir Marta Olla, del gruppo di Genova – non è nuova a questo tipo di iniziative che sono già state organizzate in altre città italiane ed europee. Per la prima volta, grazie alla disponibilità del vescovo Suetta, la veglia sarà organizzata anche a Ventimiglia”. Sono almeno 12 i migranti morti negli ultimi dieci mesi alla frontiera tra Italia e Francia: morti a cui non sempre si è potuto dare un nome. “Durante la veglia – continua Olla – verranno letti i nomi di alcuni dei morti del Mediterraneo e della frontiera. Sono le persone di cui abbiamo conosciuto le storie e i nomi grazie ai racconti degli stessi migranti che sono stati loro compagni di viaggio. È proprio da loro che è nata la volontà di avere un momento per ricordarli”. Alla celebrazione saranno presenti le comunità e le associazioni dei migranti presenti sul territorio, i volontari e anche alcuni dei profughi attualmente ospitati in città. “Sarà un’occasione per fare memoria – conclude la volontaria di Sant’Egidio – perché uno dei rischi che viviamo oggi è quello di perdere la nostra umanità. Il nostro sarà allora un grido silenzioso per dire che non vogliamo abituarci a queste morti”.