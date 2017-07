Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Libia, a Parigi accordo Haftar-Sarraj. Migranti, confronto con le Ong sul Codice di condotta

Libia: intesa a Parigi Haftar-Sarraj. Macron, “ora la pace può vincere”

“Oggi la causa della pace in Libia ha fatto un grande progresso. Voglio ringraziarvi per gli sforzi fatti”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al termine dell’incontro al castello di La Celle-Saint-Cloud, alle porte di Parigi tra il presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli Fayez al-Sarraj e il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar. I due leader hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sull’avvenire del Paese che dovrebbe condurre il Paese alle elezioni la prossima primavera. “Oggi la pace può vincere”, ha aggiunto Macron parlando di “impegno storico”. Macron ha poi espresso plauso per il ruolo svolto dall’Italia. “L’Italia è pienamente associata” nell’iniziativa per la stabilizzazione e la pacificazione della Libia, ha sottolineato Macron, aggiungendo: “Voglio ringraziare, in particolare l’Italia, il mio amico Paolo Gentiloni, che ha molto lavorato” per arrivare alla dichiarazione congiunta di oggi sulla Libia. Il premier libico Fayez al-Sarraj sarà oggi a Roma e il Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia, si è appreso, incontrerà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Migranti/1: Codice di condotta per le Ong, restano le divergenze

Si è tenuto ieri pomeriggio al Viminale un primo incontro per la definizione delle regole per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti. Con il capo di Gabinetto, Mario Morcone, sono stati illustrati i punti previsti dal “Codice di condotta”. Si è trattato di un primo confronto, dal quale sono emersi alcuni distinguo tra le organizzazioni umanitarie presenti. Alcune, come il Moas hanno già dichiarato di voler accettare il nuovo regolamento, altre, come Medici senza frontiere, pur disponibili al dialogo, hanno chiesto chiarimenti. Per venerdì sono attese le proposte di emendamento al documento presentate dalle Ong.

Migranti/2: Human Rights Watch denuncia l’uso di “gas al peperoncino contro i migranti”

A Calais, è stato utilizzato “gas al peperoncino contro i migranti”. È la denuncia espressa da Human Rights Watch in un rapporto diffuso oggi. L’Ong accusa le forze dell’ordine francesi sostenendo che, ormai, l’“uso di sostanze chimiche da parte della polizia è quotidiano”.

Maltempo: due morti nell’Adriatico. Bombe d’acqua e grandinate flagellano il nord, rischio frane in Campania

Sono due le vittime trovate a bordo del peschereccio affondato nel pomeriggio di ieri al largo del porto di Giulianova forse per il mare agitato. I corpi dei due marittimi stati individuati e recuperati nella notte dalla motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Ancora dispersa l’imbarcazione, della quale sono stati trovati alcuni detriti. L’ondata di maltempo, nella giornata di ieri, ha colpito in modo particolare Venezia sulla quale si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua con una fitta grandinata. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che sono entrati in azione a Mira, Jesolo e Dolo. Allarme meteo di colore Giallo su tutta la Campania per la giornata di oggi. A diramarlo è stata la Protezione civile regionale, segnalando che dalle 10 del mattino e per le successive 10 ore successive, sono previste “piogge sparse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale” a causa delle quali si teme un rischio idrogeologico localizzato. Previsti anche raffiche di vento nei temporali e mare agitato.

Politica: in mattinata alla Camera il voto finale sui vitalizi

È atteso in mattinata il voto finale sulla legge Richetti sui vitalizi. Nella serata di ieri la Camera dei deputati aveva dato il via libera ai primi tre articoli del provvedimento. La proposta di legge prevede un innalzamento dei requisiti anagrafici richiesti per l’accesso al sistema pensionistico, portandoli, come nel caso di un qualsiasi lavoratore, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Inoltre, il nuovo sistema verrebbe applicato anche ai trattamenti previdenziali in essere, compresi i vitalizi attualmente percepiti che vengono definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo. Un emendamento al testo, ancora da approvare, riguarda la modifica delle sanzioni previste per le Regioni che non si adeguano alle nuove norme: ammonterebbero ad un taglio del 50% delle somme previste nei bilanci regionali relative proprio ai vitalizi.

Gerusalemme: continua la protesta dei palestinesi

Continua, a Gerusalemme, la protesta dei palestinesi. La preghiera dei musulmani, infatti, si è svolta al di fuori dalla Città Vecchia per le misure di sicurezza che restano intorno alla moschea di Al-Aqsa e nonostante Israele abbia deciso di rimuovere i metal detector all’ingresso della Spianata delle moschee. “Tutte le nuove misure di sicurezza installate dal 14 luglio ad oggi – ha affermato il presidente palestinese Mahmoud Abbas – devono essere rimosse, così può tornare la normalità a Gerusalemme e si potranno riprendere le relazioni bilaterali”. La tensione nella zona della Spianata delle moschee resta comunque alta e anche ieri non sono mancati gli scontri tra palestinesi e forze dell’ordine israeliane.