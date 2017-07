Scuole materne: Fism Roma, a settembre il convegno “0-6. Perché? Come?”

Sarà dedicato al tema “0-6 Perché? Come?” l’annuale convegno di studio promosso dalla Federazione italiana scuole materne (Fism) della Provincia di Roma che si terrà venerdì 8 e sabato 9 settembre. “Alle soglie dell’estate una notizia ‘attesa’ da tempo è finalmente giunta: il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ‘Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni’”, si legge in una nota. “Un appuntamento che la Fism Roma non poteva disattendere, in quanto da sempre pronta a cogliere le ‘novità’ emergenti, con l’intenzione di orientare le scuole alla comprensione e di sostenerle culturalmente”. Nel corso del convegno, i partecipanti potranno confrontarsi con i più recenti studi e ascoltare i contributi offerti da professori universitari ed esperti, che – spiegano i promotori – “aiuteranno a comprendere, a discernere e a progettare il ‘sistema integrato di educazione e di istruzione’”. Alla due giorni interverranno Marina D’Amato, Paola Perucchini e Anna Aluffi Pentini dell’Università Roma Tre, Rossana Cuccurullo della Pontificia Università Lateranense e Franca Rossi dell’Università La Sapienza di Roma. Presiederà e coordinerà il lavori Antonio Trani, presidente Fism Roma e vicesegretario nazionale. Dopo l’introduzione e la lettura del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, verranno trattati i temi relativi all’infanzia come fenomeno sociale, allo sviluppo psicologico da 0 a 6 anni e ai relativi processi relazionali, affettivi e cognitivi. Si parlerà anche dell’agire educativo tra attenzione, riconoscimento e cura, di linee progettuali e orientamenti educativi al nido, nella sezione “primavera” e nella scuola dell’infanzia. Inoltre, verranno presentate alcune esperienze.