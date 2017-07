Padre Jacques Hamel: messa nella chiesa di Saint-Etienne. Mons. Lebrun (vescovo), “l’odio non ha trionfato e non trionferà”

Monsignor Dominique Lebrun, arcivescovo di Rouen

“L’odio non ha trionfato e non trionferà”. Con queste parole pronunciate dal vescovo di Rouen mons. Dominique Lebrun, è cominciata alle 9 di questa mattina nella chiesa di Saint-Etienne a Saint-Etienne-du-Rouvray, la Messa in memoria di padre Jacques Hamel che un anno fa proprio in questa chiesa e nella stessa ora fu barbaramente ucciso da due giovani terroristi affiliati al sedicente Stato islamico mentre celebrava la Messa. Padre Hamel, ha detto il vescovo Lebrun, era un “un padre” ed oggi “è più che mai vivo”. A rendere omaggio all’anziano sacerdote è arrivato questa mattina a Rouen per la Messa anche il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Presenti con lui il primo ministro, parlamentari e autorità civili locali, tra cui Joachim Moyse, sindaco di Saint-Etienne-du-Rouvray, e Hubert Wulfranc, deputato de la Seine-Maritime. Il vescovo Lebrun ha espresso la sua “gratitudine” per questa presenza e per “l’attenzione dello Stato e di tutta la popolazione al dramma che ha colpito la comunità cattolica”. È presente anche il presidente del Consiglio del culto musulmano di Francia: “La vostra amicizia è importante per noi”, ha detto il vescovo. Nel corso della Messa, dei fiori saranno posti da un bambino e da un adulto davanti alla Croce della processione, il cero pasquale, l’altare e la statua di Maria che sono state profanate dai terroristi.